O Sindicato Nacional dos Cegonheiros (SINACEG) realizará, de 22 a 24 de setembro, a 19º Expo de Transportes do ABCD no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. A entrada e estacionamento são gratuitos.

Com mais de 30 expositores, serão apresentadas as novidades das montadoras e a tecnologia no setor de transportes, autopeças, transportadoras e instituições financeiras, além de atração musical com Mateus & Fabiano, Coral ADC, Roger & Robson e Banda do Baeta.