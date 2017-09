O RD sorteia dez pares de ingressos para o espetáculo Gatão de Meia Idade, comédia de Miguel Paiva, que será apresentado no dia 29 de setembro (sexta-feira), às 21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (rua Conde de Porto Alegre, 840), em São Caetano. No elenco estão Oscar Magrini e Leona Cavalli.

A peça baseada no livro Cama de Gato – Histórias de Cama do Gatão de Meia Idade, leva para o palco o universo emblemático para o homem de meia idade; a cama, e quem está nela com ele. O Gatão é o homem que entra em crise pelas suas próprias mudanças, que nega o envelhecimento, reafirma a virilidade e tem dificuldade de lidar com os avanços sociais da mulher moderna. A figura feminina está sempre presenta na vida do Gatão, que está constantemente em busca da parceira ideal, afinal ele tem que ser forte, viril, sensível e inteligente. Esse vai e vem afetivo e sexual compõe diversas situações de Gatão de Meia Idade, a peça.

Os ingressos já estão à venda no site www.bilheteriaexpress.com.br e vão de R$ 30 a R$80. A meia-entrada é disponibilizada para estudantes, idosos com mais de 60 anos, professores da rede pública municipal e estadual e aposentados. O ingresso deve ser retirado na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo com uma hora de antecedência. É indispensável a apresentação do voucher impresso com documento com foto.

Para concorrer ao sorteio dos dez pares de ingressos, o leitor precisa se cadastrar enviando mensagem via WhatsApp para o número 99927-5496, com nome, e-mail, cidade e telefone. A promoção encerra dia 27 de setembro, mesmo dia do sorteio dos ingressos. Após o sorteio, os vencedores serão contatados pelo RD para retirada dos ingressos.