Inadimplência do consumidor cai 3,1% em agosto, diz Boa Vista SCPC

A inadimplência do consumidor caiu 3,1% em agosto frente a julho, de acordo com os dados nacionais da Boa Vista SCPC, considerando a avaliação com ajuste sazonal. Na comparação com agosto de 2016, a queda foi de 3,7%. Em 12 meses e no acumulado do ano, a inadimplência também mostra retração, de 2,1% e de 1%, respectivamente.

Todas as regiões registraram recuo do calote em agosto na comparação com julho. A maior queda aconteceu no Norte do País, de 8,1%, seguido do Nordeste (-6,4%) e do Centro-Oeste (-4,1%). Sul e Sudeste tiveram retrações menores, de 1,1% e 1,9%, nessa ordem.

A Boa Vista SCPC reafirmou que a diminuição do fluxo de inadimplência observado tem relação com a redução do consumo nos últimos dois anos. Mas, no fim deste ano, o estoque de inadimplência deve manter um ritmo estável graças à retomada sustentável da demanda por crédito, em linha com o pequeno crescimento econômico, com os juros menores e com a inflação controlada.