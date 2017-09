Serviços prestados a empresas puxaram queda no setor em julho, diz IBGE

Os serviços prestados a empresas puxaram a queda de 3,2% no volume de serviços prestados no País em julho, em relação ao mesmo mês de 2016. Os segmentos de transportes e serviços prestados às famílias, porém, impediram uma perda maior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio cresceu 3,0%, enquanto os Serviços prestados às famílias avançaram 1,5% em julho ante julho de 2016.

Segundo Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, a redução na taxa de desemprego, a inflação mais baixa e o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) impulsionaram os gastos com os serviços prestados às famílias. No caso dos transportes e armazenagem, houve ajuda da safra recorde e do aumento das exportações de produtos agrícolas e industriais.

Na direção oposta, houve recuos em julho em Outros serviços (-11,6%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-7,8%) e Serviços de informação e comunicação (-4,1%). O agregado especial das Atividades turísticas recuou 5,0% ante julho de 2016.

Em termos de composição da taxa, a redução de 3,2% no volume global de serviços prestados teve contribuições positivas de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,8 ponto porcentual) e dos Serviços prestados às famílias (0,1 ponto porcentual), mas negativas dos Serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,9 ponto porcentual); Serviços de informação e comunicação (-1,4 ponto porcentual) e Outros serviços (-0,8 ponto porcentual).

“O setor de serviços não está ainda apresentando recuperação. Quando essas taxas negativas mês contra mesmo mês do ano anterior estiverem próximas de zero ou positivas, a gente pode afirmar que está havendo recuperação. Por enquanto os serviços não reagiram ainda. A taxa acumulada em 12 meses dos serviços estacionou, isso evidencia que o setor não está recuperando”, avaliou Saldanha.

O volume de serviços prestados acumulou uma queda de 4,6% nos 12 meses encerrados em julho.