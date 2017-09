A partir da próxima segunda-feira (18/09), a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) abre as inscrições para o Vestibular 2018. Além dos mais de 30 cursos já oferecidos, as novidades são os cursos de Odontologia; Arquitetura e Urbanismo; e Jogos Digitais.

As inscrições vão de 18 de setembro a 6 de dezembro pelo site da USCS (www.uscs.edu.br), e presencialmente no Campus Barcelona (Av. Goiás, 3400, B. Barcelona, SCS). A prova acontece no mesmo local, no dia 10/12. O valor da inscrição é de R$ 50.

Inscrições gratuitas na Feira Guia do Estudante

Durante os dias 14, 15 e 16 de setembro, os interessados em prestar vestibular na USCS (exceto para o curso de medicina), podem realizar sua inscrição gratuitamente na Feira Guia do Estudante 2017. A Feira acontece no Pavilhão de Exposições do Anhembi, entre 9h e 20h.

A USCS estará presente na feira no estande da AIMES-SP (Associação das Instituições Municipais do Estado de SP).