Últimas semanas para se inscrever no Programa Trainee 2018 da Nestlé

Estão abertas, até 28 de setembro, as inscrições do Programa Trainee 2018 da Nestlé para jovens de todo o país. A iniciativa foi desenhada para desenvolver as competências dos participantes e formar futuros líderes da companhia. Os interessados podem se cadastrar por meio do site: https://atsglobe.com/oportunidades/nestletrainee2018

A empresa aposta na inovação e em uma temática consistente do início ao fim para garantir um processo que agregue valor à companhia e aos candidatos. A edição desse ano terá quatro etapas. Além do teste de inglês e dinâmica on-line, conta com novidades como a utilização de um aplicativo próprio para avaliar os candidatos e um grande evento que reunirá todos os finalistas em um mesmo dia, na sede da Nestlé São Paulo.

O Programa Trainee da Nestlé tem como meta contratar 7 mil pessoas com idades abaixo de 30 anos até 2017. Desta maneira, a Nestlé gera mais de 2,8 mil novas vagas por meio dos programas Jovem Aprendiz, para estágio e trainee.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter graduação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 em qualquer curso de graduação, inglês avançado ou fluente, disponibilidade para mudanças de estado/cidade e viagens constantes, capacidade de liderança e trabalho em equipe.