PewDiePie faz vídeo pedindo desculpas por comentário racista

Após se envolver em uma nova polêmica, o youtuber sueco Felix Kjellberg, conhecido como PewDiePie, pediu desculpas por ter usado um comentário racista durante uma de suas lives do jogo Playerunknown’s Battlegrounds no YouTube. Quando seu personagem foi morto por um adversário no game, o youtuber usou um insulto racista em inglês para designar um adversário que o havia derrotado – o que causou forte reação negativa na comunidade gamer da internet.

Em vídeo publicado nesta terça-feira, 12, PewDiePie falou que precisa se policiar para não falar besteiras. “Foi algo que eu falei no calor do momento. Disse a pior palavra que eu pude pensar e simplesmente escapou”, falou no vídeo. “Não vou tentar justificar o que eu fiz porque não tem justificativas. Estou desapontado comigo mesmo porque fica parecendo que eu não aprendi nada com as controvérsias passadas. Eu não sou uma daquelas pessoas que acham que pode falar qualquer coisa sem consequências. Não é isso. Simplesmente sou um idiota. Mas isso não justifica o que ou como eu disse”, continuou.

“Eu peço sinceras desculpas se ofendi ou desapontei algum de vocês por conta disso. Estando na posição que eu estou, preciso ter um discernimento melhor. Eu sei que não posso continuar errando desse jeito, tenho um compromisso com a minha audiência e comigo mesmo para ser melhor do que isso porque eu sei que consigo. Não só por mim, mas para todos que me olham como exemplo e são influenciados pelos meus vídeos. É com essa mensagem que eu quero deixar esse episódio para trás. Desculpa. Sou um idiota”, concluiu PewDiePie.