A Universidade Metodista de São Paulo promove, no dia 20 de setembro, o workshop “Em louvor e simplificação de Fernando Pessoa e seus heterónimos”, que será conduzido por Fernando Carmino, doutor em Letras pela Universidade de Paris IV (La Sorbonne) e docente de Língua e Cultura Portuguesa no Instituto Politécnico da Guarda (Portugal).

O encontro será realizado das 14h às 17h e será aberto ao público em geral, que precisa se inscrever no Espaço Metô Books, no Centro de Convivência do campus Rudge Ramos, em São Bernardo. Mais informações pelo telefone 4366-5998.

“A obra de Fernando Pessoa é um desafio permanente à nossa sensibilidade e inteligência. Em toda a história da literatura mundial, raríssimos são os poetas que conseguem exercer tamanho fascínio sobre os leitores. Pessoa seduz e inquieta. Seduz pela instigante modernidade do seu questionamento; inquieta porque nele revemos e sentimos o confinamento individual que o desenvolvimento da cultura ocidental a todos nos condenou. Sua obra é uma dramaturgia que não precisa de palco para ser levada à cena. É em si que o poeta representa, por meio da criação de seus heterónimos, o drama que foi seu, ‘o drama em gente’, drama que também é nosso na busca de uma identidade que sabemos nunca poder totalmente apreender”, teoriza Fernando Carmino, que já esteve na Metodista para encontro semelhante em junho do ano passado.

O workshop é promovido pelo Núcleo de Arte e Cultura com apoio da Assessoria de Relações Internacionais e Curso de Letras da Metodista. Fernando Carmino Marques também foi colaborador no Instituto Camões em Paris e docente responsável pelo ensino do Português nas universidades de Versailles – St. Quentin e Marne-la Vallée.

Serviço

Data: 20 de setembro, das 14h às 17h

Local: Auditório do Edifício Iota – Universidade Metodista, campus Rudge Ramos (Rua Alfeu Tavares, 149)

Valor: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e professor da rede pública com comprovante)

Inscrições: Espaço Metô Books – Centro de Convivência do campus Rudge Ramos

Informações: Núcleo de Arte e Cultura – (11) 4366-5998