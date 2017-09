Polícia prende 9 e recupera objetos de casas roubadas em SP com uso de drone

Nove pessoas foram presas e dezenas de objetos furtados de casas na zona leste de São Paulo foram recuperados pela Polícia Civil nesta terça-feira, 12. O grupo usava um drone para sobrevoar residências de luxo com câmera e observar os hábitos dos moradores antes de invadi-las. Ao menos 15 crimes foram registrados em apenas duas semanas nas regiões do Tatuapé e da Vila Formosa, conforme as investigações.

A quadrilha roubou pertences como joias, notebooks, televisões e bicicletas profissionais, localizados na casa de um dos criminosos, na Vila Formosa. Uma reunião de “planejamento” sobre novos roubos acontecia no local, segundo a polícia.

O bando foi descoberto enquanto um roubo de carro era investigado pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A polícia acredita que possa haver mais envolvidos e casos de furtos ainda não denunciados. Sete famílias haviam procurado a delegacia para recuperar pertences até o final da terça-feira.