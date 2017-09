Apoiadores de Lula chegam perto de prédio da Justiça Federal em Curitiba

Um grupo de manifestantes pró-Lula acaba de chegar às proximidades do prédio da Justiça Federal em Curitiba, onde o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva prestará depoimento ao juiz Sérgio Moro. Eles estão concentrados na Avenida Anita Garibaldi, próximos à Rua São Sebastião.

Os manifestantes, que na grande maioria vestem camisetas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), chegaram em 10 ônibus, portando faixas e instrumentos musicais.

Um forte esquema de policiamento foi montado nos arredores do prédio da Justiça Federal. A circulação de veículos está proibida e a de pedestres só é permitida com identificação. O clima por enquanto é de tranquilidade.

O depoimento, desta vez, faz parte da ação penal em que Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro supostamente por ter recebido recursos da Odebrecht para a compra de um terreno destinado a abrigar a sede do Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento vizinho ao do petista em São Bernardo do Campo.