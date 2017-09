Termina reunião de Temer com ministros e líderes da base aliada

Terminou por volta das 10h desta quarta-feira, 13, a reunião do presidente Michel Temer com ministros e líderes da base no Congresso para falar sobre conjuntura econômica. O presidente já saiu do Palácio do Alvorada e seguiu para o Palácio do Planalto.

Nenhuma das autoridades presentes falou com a imprensa após o encontro. A reportagem contabilizou a entrada de pelo menos 17 ministros, entre eles os titulares da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, além de 12 deputados.

Entre os líderes do Congresso estavam o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), e o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), além do relator da Reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA).