Juros futuros operam em viés de baixa apesar de inquéritos envolvendo Temer

Os juros futuros operam em baixa nesta quarta-feira, 13, e, pouco antes do fechamento deste texto, renovavam as mínimas, em dia de agenda fraca e após os longos terem subido na sessão anterior. Segundo um operador de renda fixa, os inquéritos envolvendo o presidente da República, Michel Temer, não trazem “nada de novo” e mesmo uma segunda denúncia contra ele deve ter como base fatos já conhecidos.

“No final é a melhora da economia, com inflação baixa e a perspectiva de a Selic continuar caindo que ajuda no fechamento das taxas”, comentou ele.

Às 9h40, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,60%, de 7,64% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,36%, de 8,40% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 a 8,98%, na mínima, de 9,03% no ajuste de terça.