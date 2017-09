China estabelece diretrizes para combater lavagem de dinheiro e terrorismo

O Conselho Estatal da China, o gabinete do país, divulgou uma série de diretrizes com a intenção de aprofundar os esforços para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo por meio de um melhor monitoramento de fluxos de capital “anormais” entrando e saindo do país.

As medidas incluem acelerar legislação, garantir a coordenação entre diferentes autoridades e o estabelecimento de um sistema de avaliação de risco nacional, informou o gabinete em comunicado no site do governo nesta quarta-feira.

O governo central planeja estabelecer um sistema legal para lidar com a lavagem de dinheiro, o terrorismo e a evasão fiscal até 2020, informou o gabinete. Também pediu que os reguladores financeiros trabalhem com outras autoridades, como as tributárias e a polícia, para buscar esses fundos e compartilhar dados.

O governo ainda se comprometeu a implementar resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra o financiamento do terrorismo em um momento adequado. As medidas são tomadas num momento em que Pequim busca garantir estabilidade financeira e social antes de um importante Congresso do Partido Comunista no próximo mês. As autoridades têm nos últimos anos reforçado o monitoramento de fluxos de capital no país. Fonte: Dow Jones Newswires.