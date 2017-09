Brasil perde da Itália no tie-break e sofre 1ª derrota na Copa dos Campeões

Na reedição da final olímpica dos Jogos do Rio, a seleção brasileira masculina de vôlei não conseguiu repetir o resultado que lhe rendeu a medalha de ouro no ano passado. Nesta quarta-feira, a equipe sofreu a sua primeira derrota na Copa dos Campeões ao perder para a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 27/25, 27/25, 18/25 e 15/12, em Nagoya.

A seleção brasileira havia estreado na Copa dos Campeões com uma vitória por 3 a 0 sobre a França, na última segunda-feira, mas agora sofreu o seu primeiro revés. A equipe dirigida por Renan Dal Zotto vai buscar a reabilitação na próxima sexta-feira, às 0h40 (horário de Brasília), diante do Irã.

Wallace foi o principal destaque do Brasil na partida com 19 pontos, enquanto Ricardo Lucarelli marcou 17. O italiano Luca Vettori foi o maior pontuador da partida com 27 acertos. Já Filippo fechou o jogo com 21 pontos para a Itália.

A dificuldade de um jogo disputado em cinco sets não apareceu para a seleção brasileira no primeiro. Com bom desempenho no saque e ótimas atuações de Wallace e Lucarelli, a equipe fechou a parcial inicial em 25/15. A segunda parcial foi disputada ponto a ponto. Mas alguns erros na recepção acabaram sendo determinantes para a derrota por 27/25.

O terceiro set foi disputado em ritmo parecido e novamente a seleção brasileira acabou sendo derrotada, mesmo após estar em vantagem de 23/22, perdendo mais uma vez por 27/25. Na quarta parcial, o Brasil reagiu. Após dificuldades no início do set, a equipe se impôs, abriu vantagem de 21/16 e acabou triunfando por confortáveis 25/18.

O triunfo empatou o jogo e forçou a realização do tie-break. A disputa foi bastante equilibrada, mas a Itália esteve quase sempre à frente e contou com o ataque mais eficiente. Assim, acabou triunfando por 15/12, fechando a partida em 3 a 2 diante de uma seleção brasileira inconstante.

Em outro jogo já encerrado pela segunda rodada da Copa dos Campeões nesta quarta-feira, o Irã obteve o seu segundo triunfo ao superar de virada os Estados Unidos por 3 a 2 (20/25, 17/25, 27/25, 25/21 e 15/12).