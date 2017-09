O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), deu posse, nesta terça-feira (12), a professora Adriana Gomes da Fonseca como a nova secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Assim substituindo Cristiano de Freitas Gomes. Essa é a oitava troca de secretários em São Caetano em quase nove meses completos de mandato.

Morando ironiza Lula em coletiva sobre Vera Cruz

Questionado sobre os últimos filmes gravados no Pavilhão Vera Cruz, o prefeito Orlando Morando (PSDB), ironizou. Primeiro disse que não estava com muito tempo para ir ao cinema, mas que queria ir, pois tinha um filme “ótimo” para ver, em referência a Polícia Federal – A lei é para todos. Depois, disse que não tinha sido feita uma produção “meia boca” no local. O último filme gravado no Vera Cruz foi Lula, o filho do Brasil (2009).

Empresários marroquinos visitam Diadema

Um grupo de empresários de empresas marroquinas visitaram Diadema, nesta terça-feira. Foram recebidos pelo prefeito Lauro Michels (PV) e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laércio Soares, além do presidente da Câmara, Marcos Michels (PSB). O principal assunto do encontro foi o ramo farmacêutico e o setor de cosméticos.

Marinho crítica Palocci em vídeo

O ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) fez críticas ao depoimento de Antônio Palocci que acusou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ter acordos com donos de empreiteiras. O petista afirmou que o ex-ministro estava participando de um “teatro”, se referindo a Operação Lava Jato.

Morando prepara ação para retomada de terreno

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), divulgou um vídeo nas redes sociais para falar sobre a ocupação de um terreno particular em frente a empresa Scania. Apesar de relembrar que não pode fazer uma intervenção direta, o tucano revelou que se reuniu com as Policias Militar, Civil, GCM (Guarda Civil Municipal), Corpo de Bombeiros e o oficial de justiça para tratar do assunto. “Estamos dando o total suporte para que a ordem seja estabelecida, devolvendo o terreno aos proprietários e restabelecendo a paz aos moradores do entorno”.