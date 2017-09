Paulo Serra lança Mais Saber no Cata Preta

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lançou o programa Mais Saber – Escola Ampliada, no bairro Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Carolina Maria de Jesus, no bairro Cata Preta. 100 dos cerca de 1,3 mil alunos serão beneficiados com mais duas horas de atividades no local. Serra aproveitou o evento para a anunciar a construção de um Parque que vai abrigar educação e esporte, na região.

Serão investidos R$ 250 mil neste ano para que 17 unidades sejam beneficiadas com o programa, que visa dar aulas de atividades esportivas e artísticas, além do reforço escolar para 1,700 alunos da escola. “Serão os alunos que vão definir quais serão esses cursos. Se eles quiserem aula de violão, de vôlei ou de pintura, eles vão ter aqui no bairro”, explicou a secretária de Educação, Dinah Zekcer.

A verba para o programa é oriunda de parte dos valores do Sabina Escola Parque e vem substituindo o programa federal Mais Educação. Apesar da mudança, Serra garante que caso venha novamente a ação da União, o programa municipal não será alterado. “Estamos com tudo pronto para assinar com o Governo Federal, mas estamos esperando o momento de realizar isso. Quanto mais programas para a Educação, melhor”, disse o prefeito.

Parque

Paulo Serra também anunciou que será feito um Parque que trará atividades de educação e esporte a população do Cata Preta. O local abrigará a Emeief Carolina Maria de Jesus, duas creches (sendo que uma está em construção), um CESA (Centro Educacional de Santo André), um campo que será revitalizado e quadras poliesportivas. A expectativa do Paço andreense é de que a obra seja entregue em novembro do próximo ano.