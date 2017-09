No episódio desta quarta-feira (13), Mônica fica tensa ao encontrar Eric no hotel. Arlete diz a Madalena que só se acalmará quando encontrar seu chapéu. Eric pede ajuda a Bebeth para melhorar o clima entre os empregados. Cíntia diz a Júlio que Eric colocou todos os funcionários sob suspeita do roubo ao hotel. Domênico beija Antônia. Isabel diz a Tereza que Antônia está procurando por ela. Luiza estranha o interesse de Lígia por Flávio. Athaíde manda Timóteo pegar o chapéu de Arlete. Cíntia diz a Júlio que Eric suspeita que ela esteja envolvida no roubo também. Mônica pergunta a Malagueta se ele está apaixonado por Maria Pia. Malagueta pega o envelope encontrado no chapéu de Arlete e vê fotos e um laudo sobre um acidente. Agnaldo se surpreende com o valor de sua fiança. Malagueta entrega o chapéu para Maria Pia. Arlete se desespera ao ver que o envelope não está mais no chapéu. Isabel vai ao encontro de Antônia e Luiza