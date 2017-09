No episódio desta quarta-feira (13), Kikito e Batoré conduzem Dantas e Yuri para o Morro do Beco. Carine diz a Jacy que Rubinho prometeu que deixará Bibi para ficar com ela. Bibi ameaça Carine para Jacy. Heleninha, Junqueira, Eurico e Cibele descobrem sobre o sequestro de Dantas e Yuri. Rubinho confronta Dantas. Joyce exige que Eugênio interrompa as provocações de Irene. Bibi exige que Batoré liberte Dantas e Yuri. Jeiza prende Batoré. Aurora sente-se humilhada quando todos comentam sobre os bandidos. Joyce e Eugênio veem Ivana trabalhando na bilheteria do teatro. Neide explica a Zeca sobre a profecia do índio e o alerta para seus inimigos. Ruy flagra Ritinha fazendo uma ligação para Zeca.