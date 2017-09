Jailson volta aos treinamentos no Palmeiras depois de um mês parado por lesão

O goleiro Jailson está de volta aos treinamentos no Palmeiras. Após mais de um mês parado com uma lesão no quadril, o jogador de 36 anos retomou o trabalho nesta terça-feira ao participar normalmente das atividades junto com os colegas de posição no trabalho na Academia de Futebol, em São Paulo. A última atuação dele havia sido em 9 de agosto, na noite da eliminação da equipe na Copa Libertadores diante do Barcelona, do Equador.

Jailson treinou junto com os outros goleiros da equipe e está liberado pelo departamento médico para entrar em campo na próxima segunda-feira, quando o Palmeiras recebe o Coritiba, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Durante esse período de ausência do titular, quem atuou na posição foi Fernando Prass, que, inclusive, defendeu um pênalti no empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no último sábado.

A lesão sofrida por Jailson foi sentida durante a disputa de pênaltis contra o Barcelona-EQU. Ao tentar defender uma das cobranças, o goleiro forçou demais o músculo iliopsoas, que se estende da coluna lombar ao fêmur. A rara contusão levou o Palmeiras a consultar médicos dos Estados Unidos, especialistas em atender problemas no quadril em esportes como o futebol americano.

O Palmeiras voltou aos treinos nesta terça-feira depois de dois dias de folga. A outra novidade foi a presença no trabalho do atacante Miguel Borja. O colombiano passou os últimos dias em compromissos com a seleção nacional durante as duas últimas rodadas das Eliminatórias. O técnico Cuca comandou um trabalho de toque de bola em campo reduzido, sem as presenças do lateral-direito Mayke e dos volantes Arouca e Felipe Melo. O trio fez atividades físicas em um gramado separado.