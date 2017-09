Steven Tyler comparece a evento de gala na Itália usando vestido branco

O vocalista Steven Tyler, do Aerosmith, sempre se destacou por seu estilo extravagante. No último domingo, 10, ele compareceu a um evento de caridade na Itália trajando vestido branco com um decote generoso que deixava seu peito exposto.

Tyler usou o traje no Celebrity Fight Night, evento de gala que ocorre nos estúdios de Cinecitta em Roma, na Itália. O evento tem por objetivo arrecadar fundos para instituições filantrópicas.

O vocalista usava calças pretas por baixo do vestido, além de sapatos. Ao redor do pescoço estavam alguns colares, sua marca registrada. Por fim, mechas rosas nos longos cabelos completaram o visual.

Tyler estava acompanhado de sua namorada Aimee Preston. A jovem usou saia e top brancos e combinou com seu par romântico.