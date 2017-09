D´Alessandro volta aos treinos e poderá ser novidade do Inter contra Figueirense

O meia argentino D´Alessandro voltou a treinar normalmente com o elenco do Internacional nesta terça-feira e deverá ser a novidade da equipe para o jogo contra o Figueirense neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O argentino, recuperado de um edema muscular na coxa direita, foi liberado pelo departamento médico do clube e está à disposição do técnico Guto Ferreira para o duelo contra a equipe catarinense. O volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão no jogo passado, também poderá retornar.

No entanto, o treinador do Internacional terá um problema na zaga: Klaus sofreu uma fratura no punho e deverá ficar cerca de dois meses afastado. No treinamento desta terça-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, Guto Ferreira armou a equipe com Ernando nesta posição, fazendo dupla com Victor Cuesta.

Desta forma, o Internacional deverá enfrentar o Figueirense com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenílson, D’Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

A derrota no duelo gaúcho para o Juventude (2 a 1), em Caxias do Sul (RS), na rodada passada, fez o Internacional perder a liderança da Série B para o América-MG, que pulou para 44 pontos, dois à frente do time colorado. O Vila Nova vem em terceiro na tabela de classificação, com 39. O Ceará fecha o G4 da competição, com 37 pontos.