A Prefeitura de Ribeirão Pires disponibiliza vagas para a turma de vôlei adaptado misto para pessoas da terceira idade, acima de 60 anos.

As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, no Ginásio Oziris Grecco, na região central da cidade. Os interessados devem fazer a matricula na Secretaria de Esporte e Lazer (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy), e apresentar os seguintes documentos: 2 fotos 3×4, RG e comprovante de residência em Ribeirão Pires (conta de água, luz ou telefone). As vagas são limitadas.

Mais informações pelo telefone 4823-7444.