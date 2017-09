No dia 16 de setembro (sábado), acontece a 9º edição do Workshop dos Sonhos, que será realizado na Chácara & Buffet Recanto dos Sonhos, em São Bernardo. O encontro trará novidades e tendências para 2018 no setor de casamentos e festas de debutantes com cerca de 36 expositores.

Além dos expositores, o encontro traz uma programação com palestras, uma delas ministrada blogueira Flávia Queiroz, do Noiva Ansiosa, que vai falar sobre os 5 passos para ter um casamento de sucesso. Além disso, haverá sorteios de brindes, oficinas, desfiles, apresentação de coreografia para noivos, música, simulação de penteado e até fogos de artifício.

A entrada é gratuita, porém serão arrecadadas doações em dinheiro para a campanha Ame o Dericj, um bebê portador de AME (Atrofia Muscular Espinhal) do tipo 1. A campanha de arrecadação também acontece no site www.vakinha.com.br/vaquinha/ameoderick.

O cadastro deve ser realizado pelo site http://recantodosonhosrg.com.br/cadastro/. A chácara fica localizada na rua José Farhat, 69 – bairro dos Finco – Riacho Grande, São Bernardo.