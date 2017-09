Apple anunca nova Apple TV 4K e parcerias com estúdios e empresas de mídia

A Apple anunciou há pouco a nova Apple TV 4K, que é capaz de transmitir vídeos em alta definição para televisores compatíveis, atualizando o dispositivo em linha com produtos concorrentes da Roku e da Amazon. A atualização do player de mídia de transmissão da Apple é a primeira desde 2015 e vem quando o dispositivo perdeu participação de mercado para rivais com preços mais baixos.

A companhia anunciou que venderá filmes em ultra-alta definição no iTunes por US$ 19,99, preço semelhante ao dos filmes em alta definição. A Apple também anunciou uma parceria com empresas de mídia e estúdios, como a ESPN, afirmando que irá transmitir esportes ao vivo em 4K. Além da ESPN, estúdios como Fox e MGM assinaram com a gigante de tecnologia para a entrega de filmes em 4K.

A nova Apple TV tem o mesmo processador que o iPad Pro, tornando-o mais rápido que o antecessor. De acordo com a Apple, o novo dispositivo terá uma melhora das cores e dos detalhes. No entanto, o Brasil não será um dos países contemplados com a Apple TV por enquanto. O valor do dispositivo é de US$ 199.

Às 15h19 (de Brasília), os papéis da Apple subiam 1,18% em Nova York.