Caffarelli: BB pode ajudar a recuperação da economia com o crédito

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou nesta terça-feira, 12, que o banco está enfrentando grande demanda por liberação de crédito e que é preciso um “trabalho forte, aliado à questão de infraestrutura”, para poder superar as dificuldades da economia. “A crise é bastante severa. Ela já ultrapassa 20 semestres”, disse.

Segundo ele, o Banco do Brasil pode ajudar a recuperação da economia com o que sabe fazer, que é o crédito, e que 60% do resultado da instituição vem das operações de crédito. “É preciso que essa nossa participação na disponibilidade de crédito para empresas aconteça de uma forma ordenada”, ponderou.

Caffarelli afirmou que o BB aumentou em 57% os desembolsos para as empresas no primeiro semestre deste ano em comparação com o do ano passado e que outro fato positivo é que o crédito para pessoa física no mesmo período cresceu 117%.

Segundo o presidente do BB, o Brasil precisa passar confiança aos investidores e tem total condições de ser um grande competidor no mercado mundial. “Reafirmo o comprometimento do BB com crescimento e geração de empregos”, afirmou, completando que “outro ponto forte na retomada são as exportações”