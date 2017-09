Dyogo diz continuar com expectativa de liberar de R$ 8 bi a R$ 10 bi do Orçamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 12, que continua trabalhando para liberar entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões do Orçamento. “Eu continuo com essa expectativa, a gente só vai saber disso na semana que vem, possivelmente na quinta-feira”, afirmou, após participar de evento no Palácio do Planalto.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre a possibilidade de o governo desbloquear parte do corte de R$ 45 bilhões do Orçamento deste ano para dar um alívio aos ministérios. “É possível que façamos a liberação. Essa é a nossa expectativa”, afirmou.

Dyogo disse ainda que não sabe se integrará a comitiva que vai com o presidente Michel Temer para Nova York na semana que vem justamente porque tem que se dedicar ao relatório. “Não devo viajar não, estou avaliando”, completou.

O governo tem até dia 22 para decidir sobre o tamanho do desbloqueio. É quando terá de ser enviado ao Congresso o quarto relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Orçamento de 2018.

O documento avalia os riscos de descumprimento da meta e apresenta o caminho para a correção de desvios de trajetória.