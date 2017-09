O Sesc São Caetano realiza dia 20 de setembro, a partir das 15h30, o projeto Receitas da Casa, que consiste no encontro com representantes da comedoria do Sesc, onde compartilham receitas enviadas pelo público, e seguem três eixos, brasileiro, contemporâneo e saudável. A atividade é gratuita e aberta ao público geral.

Neste encontro a receita escolhida foi o Quiche de berinjela e aveia, que será preparada pelo representante da cafeteria e degustada pelos participantes, que recebem a receita para preparar em casa.

Para participar do projeto o interessado deve encaminhar a sua receita para email@scaetano.sescsp.org.br

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias: 20 de Setembro, às 15h30

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Duração: 40 minutos

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Grátis.

Capacidade: 25 pessoas

Telefone: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 9h às 21h30, sábados e feriados, das 9h às 17h30 .