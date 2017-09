Fifa anuncia que venda de ingressos para Copa de 2018 começará na quinta

A Fifa anunciou nesta terça-feira detalhes da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. A entidade explicou que a comercialização das entradas vai ser iniciada na próxima quinta, às 6 horas (de Brasília), através do site oficial da entidade.

Esta será a primeira fase da etapa inicial da venda de ingressos, que terminará em 12 de outubro. Nesta etapa, os torcedores vão solicitar as entradas, que, em caso de maior disponibilidade do que procura, serão sorteadas, sem importar a ordem em que foram pedidos os ingressos. As respostas sobre as solicitações serão dadas até 16 de novembro.

Nessa mesma data, então, se iniciará a segunda fase da etapa inicial da venda de ingressos, que vai até 28 de novembro. A diferença é que nesse caso a ordem da solicitação das entradas será determinante para a aquisição dos bilhetes.

A segunda fase de venda das entradas ocorrerá após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, previsto para ocorrer em 1º de dezembro. Ela terá duas etapas semelhantes ao da primeira fase. De 5 de dezembro a 31 de janeiro de 2018, a ordem dos pedidos não importa, com as entradas sendo sorteadas, ao contrário do que ocorrerá entre 13 de março de 2018 a 3 de abril de 2018. Todos os ingressos adquiridos na duas primeiras fases serão entregues gratuitamente aos torcedores a partir de abril ou maio de 2018.

Ainda haverá uma terceira e última fase de venda das entradas para a Copa do Mundo de 2018, que vai começar em 18 de abril, definida pela Fifa como “vendas de último minuto”.

Além disso, os torcedores que comprarem os ingressos precisarão obter o “Fan ID”, um documento de identificação dos torcedores, desenvolvido pelo Comitê Organizador Local da Copa de 2018, que será necessário para o acesso aos estádios. Ele também servirá como visto de entrada na Rússia durante a disputa da competição e permitirá o uso de transporte gratuito no país.

A Fifa também explicou que os torcedores poderão adquirir três tipos de ingressos: de partidas individuais, por sede ou por seleção. No pacote das sedes, porém, os torcedores não terão acessos a entradas dos jogos de abertura, das quartas de final, das semifinais e da final da Copa de 2018.

Os preços do ingressos, como a Fifa havia anunciado anteriormente, estão divididos em quatro categorias. Na 1, a mais cara, os preços ficam entre US$ 210 (R$ 652) e US$ 1.110 (R$ 3.416). Na 2, os valores variam de US$ 165 (R$ 512) a US$ 710 (R$ 2.205). Na 3, os ingressos custam de US$ 105 (R$ 326) a US$ 455 (R$ 1.413). A categoria 4 é a mais barata, sendo disponibilizada para russos, com os ingressos custando de 1.280 rublos (R$ 69) a 7.040 rublos (R$ 380).

Além da anfitriã Rússia, outras sete seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2018: Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul e Arábia Saudita.