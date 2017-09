Com o objetivo de auxiliar estudantes do Ensino Médio a escolherem um curso de graduação de excelência, o Instituto Mauá de Tecnologia realiza, no dia 23 de setembro, a 6ª edição do Mauá Hands On. O evento é gratuito, aberto ao público e será realizado no campus São Caetano, das 9h às 16h.

Ao longo do dia, os participantes poderão escolher cinco das 11 oficinas temáticas, distribuídas em diversas sessões. Nelas, os estudantes entenderão mais sobre determinada área da graduação por meio de dinâmicas e atividades práticas.

Serviço

Data: 23 de setembro (sábado), das 9 às 16h

Inscrição: 14 de agosto até 21 de setembro no site https://handson.maua.br/

Local: Instituto Mauá de Tecnologia – Campus São Caetano – Praça Mauá, 01 – São Caetano.