O SESI São Caetano recebe, neste sábado (16/09), às 15h, a peça Me Dê a Mão, da Cia. Super Circo. Sem pronunciar uma palavra, a comédia circense utiliza da mímica para se comunicar, com uma abordagem sobre solidariedade e gentileza. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi.

O objetivo é retratar a necessidade social dos indivíduos de interagir com o outro. Com essa proposta em mente, o público também participa como protagonista na construção da peça. Sem falar, a plateia segue os passos do mímico, que também usa técnicas de ilusão corporal e manipulação de objetos para criar a magia do show.

A mão é praticamente a narradora das histórias criadas no palco, mas é com a participação do espectador que o artista consegue concretizar a grande reflexão e proposta do espetáculo: a importância de ser gentil com o outro, mesmo que seja apenas por meio das mãos.

De volta aos palcos do SESI, A Cia. Super Circo trabalha há mais de dez anos para inovar o cenário circense brasileiro e oferecer a todos os públicos opções de espetáculos.

Serviço

Data: 16 de setembro, sábado, 15h

Endereço: SESI São Caetano – Rua Santo André, 810 – Boa Vista – São Caetano

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Comédia

Informações: (11) 4233-8038

Site: saocaetano.sesisp.org.br