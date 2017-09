Fora de jogo no Equador, Gustavo Henrique e Copete têm lesões leves no Santos

O Santos perdeu o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante colombiano Copete para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, diante do equatoriano Barcelona, na próxima quarta-feira, em Guayaquil, mas ao menos os problemas dos jogadores não são graves.

Os exames realizados por Copete determinaram que o colombiano teve apenas uma mialgia no músculo adutor da coxa esquerda. Ele foi substituído no intervalo da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo. E agora o clube vai trabalhar para que ele esteja recuperado a tempo do jogo de volta com o Barcelona, agendado para 20 de setembro, na Vila Belmiro.

Gustavo Henrique substituía o suspenso David Braz no clássico com o Corinthians, mas precisou deixar o campo com menos de 30 minutos de jogo após um choque com Jô. O zagueiro sofreu estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 1.

O Santos explicou que não há necessidade de cirurgia e ele não deve demorar para voltar a ficar à disposição do técnico Levir Culpi. O clube, porém, evitou realizar uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados do zagueiro, que recentemente voltou a atuar, após longo período afastado.

Copete e Gustavo Henrique nem viajaram para Guayaquil com o grupo do Santos. No duelo desta quarta-feira, o técnico Levir Culpi deverá escalar Thiago Ribeiro, que substituiu o colombiano durante o clássico com o Corinthians, e David Braz, livre de suspensão, como titulares.

Os problemas também farão Copete e Gustavo Henrique ficarem de fora do duelo com o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado. Para esse compromisso, Levir já havia perdido Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Corinthians.