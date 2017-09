Alemanha prevê crescimento econômico menor no segundo semestre

O crescimento econômico da Alemanha deve ser um pouco menor no segundo semestre, já que as empresas provavelmente criarão menos empregos, afirmou o Ministério da Economia em seu relatório mensal.

“O crescimento da economia da Alemanha deve continuar no segundo semestre do ano, mas o ritmo provavelmente será um pouco menor”, afirma o relatório. “O sentimento das empresas continua a ser otimista, mas o crescimento do emprego pode se enfraquecer um pouco”, diz o texto. A produção no setor industrial e no de construção pode também ser mais modesta, prevê o governo alemão.

A economia alemã cresceu 1,2% durante o primeiro semestre, na comparação com igual período do ano passado e após ajustes sazonais. No primeiro semestre de 2016, o crescimento havia sido de 0,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.