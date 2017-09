Apple deve anunciar hoje os novos iPhones

A Apple realiza hoje, a partir das 14 horas, o primeiro evento de lançamento em sua nova sede em Cupertino, na Califórnia. A expectativa é de que a empresa anuncie três modelos de seu smartphone, o iPhone. Além das atualizações do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus (que devem seguir a numeração e se chamar iPhone 8 e iPhone 8 Plus), a empresa deve lançar uma versão avançada do aparelho, chamada de iPhone X.

O numeral romano é uma menção à comemoração dos 10 anos do iPhone – a primeira versão do aparelho foi anunciada em 2007, quando Steve Jobs ainda comandava a empresa. Além do smartphone, espera-se que a Apple revele novas versões do relógio inteligente Apple Watch e da Apple TV, dispositivo capaz de deixar qualquer TV “conectada”.