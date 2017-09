Operação da PF e do MPF investiga contratos de Porto em Itaguaí

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta segunda-feira, 11, uma ação para coletar dados sobre irregularidades em contratos operacionais e de aquisição de equipamentos do Porto Sudeste, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Os contratos, segundo o Ministério Público Federal, são vinculados a uma subsidiária brasileira de uma empresa estatal da Espanha que opera no Porto Sudeste.

A ação, realizada em cooperação com autoridades espanholas, resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, São Bernardo, Santo André (SP), Belo Horizonte e Curitiba.

A cooperação internacional foi solicitada pelas autoridades espanholas e autorizada pela Justiça brasileira, e teve como objetivo a investigação de empresas pertencentes a um brasileiro suspeito da prática de corrupção ativa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. As instituições que realizaram a ação não divulgaram o nome do empresário.

Segundo o Ministério Público Federal, também são investigadas empresas contratadas para implantar serviços de esteira e guindaste no Porto Sudeste.