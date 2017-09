Conselho de Segurança da ONU adota novas sanções contra a Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta segunda-feira de forma unânime um novo pacote de sanções contra a Coreia do Norte. Ao contrário do desejo da diplomacia dos Estados Unidos, as restrições não incluíram o banimento às importações de petróleo nem o congelamento de ativos do governo norte-coreano ou do líder Kim Jong-un.

A resolução aprovada nesta segunda-feira bane, em contrapartida, toda a importação de gás natural líquido e condensado. As importações de petróleo bruto, por sua vez, não poderão ultrapassar o nível dos últimos 12 meses. Também foi imposto limite de 2 milhões de barris por ano à compra de produtos refinados de petróleo.

Os membros do Conselho de Segurança da ONU também baniram as exportações de produtos têxteis do regime comunista e proibiram todos os países de emitirem novas autorizações para trabalhadores da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.