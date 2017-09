Era pra ter sido uma entrevista protocolar no tapete vermelho da New York Fashion Week, mas Jim Carrey (foto) não quis assim.

Perguntado por uma repórter sobre o significado da semana de moda nova-iorquina quando chegava ao prestigiado evento, do qual era um dos convidados, o astro de Hollywood foi duro com uma repórter do canal E!: “Isto aqui não tem sentido nenhum. Eu queria achar a coisa mais sem sentido para que pudesse ir, e aqui estou.”

A jornalista, surpresa com as respostas, tentou abafar a reação do norte-americano pontuando que a ocasião celebraria ícones, incluído o próprio ator. Mas ele não alterou o tom de crítica, dizendo que essa era a “menor possibilidade” para justificar o evento.

“Você realmente acredita em ícones?”, perguntou ele à repórter em seguida. Ela respondeu que acreditava no poder de mudança e inspiração de artistas. Ele rebateu: “Não acredito em personalidades. Acho que a paz está além de personalidades, de invenção e disfarces”, disse. “Penso que é mais profundo que isso.”