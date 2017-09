Santo André recebe Feira Criativa no Instituto ACQUA

Nos dias 16 e 17 de setembro, a Feira Criativa chega à Santo André com inúmeros atrativos no Espaço Vivências e Convivências do Instituto ACQUA. A oportunidade é imperdível para quem costuma garimpar preciosidades em antiguidades, artesanato, bijuterias, artes plásticas e ainda apreciar música boa e gastronomia. Mais de 20 expositores já confirmaram presença, entre eles, o artista plástico Toni Gonzato, que colocará à venda diversos trabalhos expostos. Também está prevista uma oficina de cerâmica que promoverá a tradicional técnica japonesa de queima de raku. Terá ainda massagem, caricaturista e mímicos.

Além do acesso a produtos únicos e diferenciados, os visitantes poderão experimentar pratos assinados pelos chefs Bruno Wolf e Ricardo Silvestre, que vão servir, respectivamente, costela defumada (sábado) e paella (domingo). Um bom apetite acompanhado das apresentações das cantoras Tata Alves e Anette Camargo, previstas para as 13h. A Feira Criativa é projeto desenhado pelas sócias Samantha Dean e Evandra Marques, que buscam reunir num único espaço expositores das mais variadas artes e produtos com entretenimento e boa comida.

A Feira Criativa acontece das 10h às 17h, na avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, em Santo André. Parte do faturamento da venda dos produtos será repassada ao Instituto ACQUA, entidade que se firmou no terceiro setor nacional com programas de planejamento urbano e meio ambiente.