No capítulo desta terça-feira (12/9), Aurora repreende Bibi e questiona a filha sobre suas escolhas. Elis/Nonato explica sua história para Simone, que afirma que guardará segredo. Abel teme a aproximação de Ritinha e Zeca. Edinalva invade o encontro de Caio com Cândida e Jeiza se irrita. Jacy proíbe Carine de conversar com Rubinho, mas os dois se beijam. Dedé chora ao descobrir que Bibi foi presa. Silvana consegue enganar Eurico. O juiz concede a liberdade a Bibi. Jeiza desconfia da relação entre Bibi e Caio. Mere comenta com Nazaré que acredita que Zeca ainda goste de Ritinha. Zeca brinca com Ruyzinho e passa mal ao se lembrar da profecia do índio. Ivana anuncia que mudará seu nome e Joyce se desespera. Eugênio desabafa com Ivana. Aurora vê Rubinho com Carine, e Bibi garante ao marido que irá abandoná-lo se confirmar sua traição. Kikito e Batoré sequestram o carro de Dantas, que dá carona para Yuri.