Anna teme pela vida de todos que a acompanham na busca por seu pai, e Piatã e Olinto a confortam. Wolfgang delira e Diara se preocupa. Elvira anuncia a Leopoldina que fará uma peça de teatro em sua homenagem. Dom Pedro e Bonifácio discutem com Peter e Libério. Cecília descobre que está grávida. Idalina afirma a Diara que Greta precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Sebastião desconfia de Matias. Ferdinando sofre ao pensar em Letícia. Ubirajara questiona Olinto sobre seu sacerdócio. Matias apresenta Luana a Idalina. Thomas reúne bandidos para embarcar com ele em busca de Anna. Fred, Liu, Jacinto e Hassam avistam Anna, Piatã, Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o galeão.