Nesta terça-feira (12), Madalena combina de ir com Arlete em seu trabalho buscar o chapéu. Sandra Helena se aconselha com Nelito. Athaíde descobre que Arlete quer reaver o chapéu e fica pensativo. Nelito volta a trabalhar para Pedrinho. Eric conversa com Cíntia. Júlio fala com seu advogado. Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os dólares e visita Agnaldo. Malagueta leva o chapéu de Maria Pia para casa e Mônica pega o acessório emprestado. Tânia manipula Cristóvão com mentiras sobre Dom. Dom exige que Sabine se desculpe com seus pais biológicos. Maria Pia se irrita por não encontrar o chapéu de Madalena, e Malagueta deduz que Mônica o levou. Luíza conta para Antônia que falou com Eric sobre a investigação e afirma que acredita no marido. Isabel descobre que está sendo procurada e fica tensa. Antônia convida Domênico para sair. Eric vê Mônica nos corredores do hotel.