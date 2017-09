A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo deteve neste sábado (09/09) um homem flagrado filmando com celular, e de forma não consensual, as pernas de uma mulher dentro de ônibus na Avenida Armando Ítalo Setti, região central. A vítima, uma mulher de 20 anos, percebeu o ato e avisou o motorista do coletivo, que entregou o autor da contravenção aos guardas que realizavam ronda pela área.

João Marinho Falcão, de 49 anos, foi detido pela GCM, após ser agredido fisicamente por passageiros que flagraram a ação. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Baeta Neves, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado pelos médicos, Falcão foi levado ao 1º DP de São Bernardo. O infrator foi indiciado por importunação ofensiva ao pudor.

“Foi um episódio lamentável e que, infelizmente, tem acontecido em uma freqüência preocupante no País, conforme noticiado pela imprensa. Porém, nossa GCM foi mais uma vez precisa, mostrando que está alerta para evitar o pior, atuando no local certo e na hora certa”, destacou o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Coronal Carlos Alberto dos Santos.

Já no distrito policial foi constatado que, no momento do delito, Falcão portava armamento branco, além de outros instrumentos suspeitos, como equipamento de choque e munição. Detido, Falcão também responderá por porte ilegal de armas. O infrator confessou o crime e forneceu a senha do celular para análise dos policiais. Uma audiência de custódia determinará se ele permanecerá preso ou responderá ao processo em liberdade. A fiança foi estipulada em R$ 5 mil.