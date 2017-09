Com uma chegada inusitada, a Galinha Pintadinha vem à São Bernardo em forma de balão, pousa na Rodovia Anchieta e fica no São Bernardo Plaza, de 08 de setembro a 28 de outubro, como atração principal do centro de compras. A galinha mais famosa do Brasil é tema de um espaço recreativo com uma piscina de bolinhas gigante, onde pais e filhos poderão cair na brincadeira juntos.

Além de curtir o mar de bolinhas, aos domingos, as famílias terão encontros marcados com a galinha, que estará presente no shopping em sessões de uma hora de duração, das 15h às 20h. Para garantir a diversão com a personagem, o público deverá retirar uma senha meia hora antes do horário escolhido. Localizado na Praça de Eventos do empreendimento, no piso térreo, o espaço terá uma decoração cuidadosamente criada para imergir os fãs no mundo da Galinha Pintadinha, que conta com ovinhos giratórios e também a casinha da personagem. A atração estará aberta ao público, de segunda-feira a sábado, das 10h30 às 22h30, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Para brincar por 20 minutos, o valor será R$ 15 e cada minuto adicional sairá por R$ 1. O São Bernardo Plaza está localizado na Av. Rotary, 624 – Ferrazópolis – São Bernardo. Informações: (11) 4128-2209. Serviço | Piscina de Bolinhas da Galinha Pintadinha:

Período: 08 de setembro a 28 de outubro

Horário: Segunda a sábado, das 10h30 às 22h30

Domingos e feriados, das 14h às 20h

Valor: 20 minutos por R$ 15. A cada minuto adicional será cobrado R$ 1.