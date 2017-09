Entre os dias 18 e 23 de setembro, a Prefeitura de Ribeirão Pires participa da temporada cultural Primavera dos Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Realizado anualmente na estação homônima, o Ibram lança o tema Museus e suas Memórias, para nortear as atividades.

Ribeirão Pires participa desde 2015 do evento que tem como objetivo promover, divulgar e valorizar os museus municipais, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus municipais com a sociedade.

Este ano, o Departamento de Patrimônio Cultural oferece diversas atividades gratuitas durante a Primavera nos Museus. Serão cinco exposições permanentes: Casa Ribeirão-Pirense; Maquete Ferroviária “Nos tempos da ferrovia”; Exposição Memórias do Centro Alto; Ribeirão Pires – A Ferrovia e Sua História; e a Exposição Ribeirão Histórico.

No dia 18 de setembro, às 19h, a Prefeitura realizará um evento de inauguração do novo paisagismo do Centro de Exposição e História e a inauguração do novo Centro de Documentação Histórica “Antônio Ribeiro dos Santos”, além da Vernissage da exposição “Pontos Turísticos de Ribeirão Pires”, de Roberto Silva, e entrega do acervo digitalizado da ex-primeira-dama do município, Norma Prisco. O evento acontecerá na Rua Miguel Prisco, 288 – Centro.

No dia 19 de setembro, a programação continua. Alunos das escolas públicas Profª. Ruth Neves Sant’Anna, Profº. Sebastião Vayego de Carvalho e SESI, acompanharão a palestra “Arqueologia do Antigo Oriente Próximo: Israel e seus mitos”, ministrada por Fernando Ripoli, a partir das 19 horas, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.

Até o dia 23 de setembro, serão diversas atividades como o passeio monitorado ao Parque Caminho do Mar, palestras, aula de pintura e serenata com o Grupo Lúmen, de São Caetano do Sul. Mais informações pelo telefone 4825-9049.