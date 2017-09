Valverde coloca Barcelona e Juventus em igualdade na disputa da Liga dos Campeões

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, apontou nesta segunda-feira algumas semelhantes entre o clube e a Juventus, da Itália, adversária dos catalães na estreia do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Segundo Ernesto Valverde, ambos os elencos perderam jogadores importantes na última janela de transferências. No caso do Barcelona, a maior baixa foi a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. O brasileiro foi negociado por 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões), na transação mais cara do futebol mundial.

Já a Juventus perdeu o zagueiro Bonucci, que estava no clube havia sete anos, para o Milan, além do lateral-direito Daniel Alves, que trocou o time alvinegro para ser companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain. Mas o clube italiano conseguiu manter o grande nome do time, o atacante argentino Paulo Dybala, para a disputa da temporada 2017/2018.

No entanto, o técnico barcelonista ressaltou que é preciso respeitar o plantel da Juventus – mesmo diante da perda de alguns atletas importantes – e não se preocupar somente com o argentino de 23 anos. “Todos os jogadores da Juventus devem ser considerados, não somente Dybala. As baixas que eles têm são de jogadores importantes, mas as equipes grandes têm que estar preparadas para como essa e a Juventus está, com grandes jogadores e um ótimo treinador”, destacou.

Ernesto Valverde citou outra coincidência entre Barcelona e Juventus: o bom início de temporada de ambos, que venceram os três primeiros jogos dos respectivos campeonatos nacionais. “A Juventus também está sendo uma equipe muito solvente em seu campeonato. É uma equipe muito poderosa, que maneja bem a saída de jogo e tenta fazer alta pressão”, analisou o comandante.

Para o jogo contra os italianos, o Barcelona não poderá contar com Arda Turán, Alcácer e o brasileiro Rafinha – lesionados – por decisão do departamento médico, além de Vermaelen, Digne e Aleix Vidal por opção da comissão técnica.

A listagem dos 18 jogadores relacionados por Valverde para enfrentar a Juventus tem os seguintes nomes: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes e Umtiti.