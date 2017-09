Superávit da balança em setembro até segunda semana soma US$ 1,376 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,376 bilhão nas duas primeiras semanas de setembro. Na primeira semana (1 a 3), com apenas um dia útil, o resultado foi positivo em US$ 187 milhões. Já na segunda semana (4 a 8), o valor ficou positivo em US$ 1,190 bilhão.

O saldo alcançado até o dia 8 de setembro é resultado de exportações de US$ 4,560 bilhões e importações de US$ 3,184 bilhões. No ano, a balança já acumula saldo recorde de US$ 49,482 bilhões, com exportações que somam US$ 150,502 bilhões e importações de US$ 101,021 bilhões. A expectativa do governo é que o resultado ultrapasse US$ 60 bilhões.

Em setembro, houve crescimento de 21,2% nas exportações em relação à média diária do mesmo mês de 2016, com aumento nas vendas de produtos básicos (+28,7%, principalmente por conta de soja em grãos, milho em grãos, minério de cobre e carnes bovina, suína e de frango) e manufaturados (+28,7%, por conta de aviões, óxidos e hidróxidos de alumínio, automóveis de passageiros e motores e turbinas para aviação). Já a venda de semimanufaturados caiu no período, (-4,7%, principalmente por conta de semimanufaturados de ferro/aço, celulose e óleo de soja).

Também houve crescimento nas importações, de 11,5% acima da média de setembro de 2016, destaque para o aumento nas compras de adubos e fertilizantes (+81,1%), equipamentos eletroeletrônicos (+29,1%), siderúrgicos (+27,3%), químicos orgânicos e inorgânicos (+15,0%) e veículos automóveis e partes (+14,4%).