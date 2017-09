São Caetano e Água Santa ainda não garantiram vaga na próxima fase da Copa Paulista. Na disputa da 13ª rodada da primeira fase, no último fim de semana. O Azulão acabou derrotado pelo Nacional, enquanto o Netuno venceu a Portuguesa Santista, fora de seus domínios. As duas equipes ainda mantêm grandes chances de conquistar a vaga para a segunda fase na última rodada do Grupo 3.

O Azulão foi o primeiro a entrar em campo, no sábado (9), e acabou derrotado pelo Nacional por 2 a 0. Assim a equipe sul-são-caetanense se manteve na segunda posição com 23 pontos e só precisa de um empate na última rodada contra o Juventus, no Anacleto Campanella, para garantir a vaga. “Nossa campanha está dentro daquilo que planejamos. Sempre converso e mostro para os jogadores o equilíbrio do grupo que pertencemos. A prova é que as outras chaves já definiram os times classificados, enquanto a nossa terá a definição apenas na última rodada, com exceção da Portuguesa”, disse o técnico Luís Carlos Martins.

No domingo (10), o Água Santa foi até o Ulrico Mursa e venceu a Portuguesa Santista por 3 a 1. O resultado manteve a equipe de Diadema na terceira posição com 22 pontos. Na próxima rodada, o Netuno enfrenta a já classificada Portuguesa, dentro do Distrital do Inamar. O clube pode classificar até com um empate, mas neste caso deve torcer para que o Santos não vença o clássico contra a Briosa e o Nacional não consiga os três pontos contra o Taubaté, fora de casa. Todos os jogos da última rodada acontecem no domingo (17), às 10h.