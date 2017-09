Em razão da grande procura pelo tema, o SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) vai realizar o segundo módulo de discussões sobre a Reforma Trabalhista. O encontro será na próxima segunda-feira (18/09), das 15h às 18h. O evento é gratuito e dirigido a empresários do setor e contadores para apresentar e esclarecer as dúvidas sobre as principais mudanças na legislação e que impactam na relação entre patrão e empregado.

A Reforma Trabalhista entra em vigor em 11 de novembro com mais de 100 alterações que geraram dúvidas. As apresentações serão feitas pelos advogados especialistas Dr. João Manoel Pinto Neto e Dra. Denize Tonelotto com a participação do presidente do SEHAL, Roberto Moreira. No primeiro evento, realizado dia 29 agosto, o atendimento alcançou o limite de participantes, com a presença de cerca de 70 pessoas.

Dr. João Manoel Pinto Neto, especialista em Direito Sindical e do Trabalho, acredita que a reforma causará um grande impacto nas relações do trabalho e que todos devem se preparar para compreender as mudanças.

A Reforma Trabalhista faz uma profunda mudança na legislação e altera mais de cem pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943. As novas normas estão previstas para entrar em vigor, a partir de novembro, 120 dias após ter sido sancionada pelo governo.