Embora a primavera inicie oficialmente no dia 22 de setembro, as temperaturas quentes já começaram a substituir o clima ameno do inverno. Com isso, sorveterias, parques e praias já registraram aumento considerável de visitantes, e neste feriado, algumas cidades do ABC alcançaram 32°C.

Para esta semana, a temperatura tende permanecer alta com previsão de máxima de 33°C para sexta-feira (15/9) e mínima de 15°C ao longo da semana. De acordo com o Climatempo, mesmo com o forte calor, ainda não há expectativa de chuva para os próximos dez dias e a qualidade do ar continua prejudicada.

A temperatura média para o início da primavera fica em torno de 28°C. Meteorologistas explicam que as temperatura estarão mais altas que a média principalmente entre setembro e outubro, mas a estação não deve ficar fora da normalidade.

Entre os cuidados simples para amenizar as reações alérgicas e afastar problemas respiratórios ocasionados pela baixa umidade do ar estão: