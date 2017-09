Morando nos EUA, Nívea Stelmann fala sobre furacão Irma

Nívea Stelmann mora em Orlando, Estados Unidos, com a família e relatou como foi a passagem do furacão Irma por lá no último domingo, 10. No Stories do Instagram, a atriz mostrou que não houve grandes estragos na cidade.

“Por enquanto, aqui está tranquilo. O previsto para a gente sentir o impacto do furacão é só a partir das 19h de hoje (domingo) até amanhã (segunda) de manhã. Pela TV, eu vi que em Miami as coisas não estão fáceis. Estamos orando por eles, tudo vai dar certo. Vou contar a verdade para vocês, porque eu acho que o drama, neste momento, é desnecessário e só causa mais pânico”, disse a atriz durante a manhã.

Por volta das 18h30 do domingo, Nívea publicou mais vídeos e mostrou a ventania. “Está ventando, mas nada que eu não tenha visto na Barra da Tijuca (no Rio de Janeiro)”, falou. Foi apenas na madrugada que Nívea disse ter sentido o impacto do furacão.

“Chegou. Tá uma ventania, não consigo dormir, tá puxado. Boa notícia é que todo mundo dorme: meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha e meu filho dentro do closet, tudo certo. O bom de tudo é que, quando eles acordarem, já vai ter passado essa confusão e aí vou contar toda a história”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, 11, Nívea tranquilizou seus seguidores ao mostrar imagens da rua. “Tudo bem por aqui. Não caiu nenhuma árvore, não faltou luz. Está tudo bem, quero agradecer todo mundo pelo carinho”, finalizou.