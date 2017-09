Nesta quarta-feira (13/9), a Ceagesp oferecerá uma Oficina Gastronômica que faz parte da Semana do Peixe.

Na oportunidade, o Chef Juliano Braz, responsável por todas as receitas dos Festivais Gastronômicos Ceagesp vai mostrar na prática as melhores combinações de texturas e métodos de cocção de peixes e frutos do mar, levando em conta a sazonalidade dos ingredientes e a importância dos mesmos na apresentação do prato.

O evento inclui a degustação de todos os pratos preparados pelo chef.

Quando: 13 de setembro – Quarta-feira

Horário: das 12h30 às 14h

Onde: Espaço Gastronômico CEAGESP

Endereço: Portão 4 da CEAGESP – av. Dr. Gastão Vidigal, alt. do nº 1946 – São Paulo.